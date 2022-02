Auf Vorschlag der Europäischen Kommission haben die EU-Staaten am gestrigen Donnerstag neuen Regeln zugestimmt, um die Zulassung von Mikroorganismen in Pflanzenschutzmitteln zu erleichtern. Damit können Landwirte in der EU chemische Pflanzenschutzmittel leichter ersetzen. Bildquelle: Shutterstock.com Den Einsatz chemischer Pestizide maßgeblich zu verringern, ist ein Ziel der...

Den vollständigen Artikel lesen ...