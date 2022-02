"TVS Motor ist ein sehr traditionelles Familienunternehmen in der vierten Generation, das absolut an langfristigen Lösungen interessiert ist."Bis vor wenigen Wochen amtete Simon Lehmann noch als Verwaltungsratspräsident der Swiss E-Mobility Group (SEMG). Nach dem erfolgreichen Verkauf an den Zweiradriesen TVS Motor Company aus Chennai (Indien) fokussiert er sich nun wieder voll aufs boomende Ferienhausgeschäft und seine Firma AJL Consulting - deren Namen übrigens einen ganz besonderen Hintergrund hat. Von Jonathan Spirig Herr Lehmann...

Den vollständigen Artikel lesen ...