Bei Totalenergies sprudeln dank hoher Ölpreise wieder die Gewinne. Nach roten Zahlen 2020 kehrten die Franzosen mit 16 Milliarden US-Dollar Überschuss 2021 wieder in die schwarzen Zahlen zurück. Der Konzern will Anlegern mehr Dividende zahlen und bringt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm für bis zu zwei Milliarden Dollar auf den Weg. Bei Analysten kamen die Nachrichten gut an, an der Börse nahmen die Anleger nach dem jüngst starken Lauf Gewinne mit. Zuletzt stand die Aktie rund 1,5 Prozent tiefer. ...

