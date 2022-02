FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bislang erfreuliche Börsenwoche droht am Freitag mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten. Der Dax , der seit Wochenbeginn um 2,6 Prozent geklettert war, dürfte nun wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,3 Prozent niedriger auf 15 290 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht noch ein Plus von 1,3 Prozent ab.

An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag im Verlauf des Handels immer weiter nachgegeben. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq verkauften Anleger Aktien. "Steigende Zinsen und eine Abkühlung der von der Pandemie getriebenen Investitionen in Technologie werden das Aufwärtspotenzial der Tech-Aktien noch das ganze Jahr über in Grenzen halten", schrieb Anlagestratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte erstmals seit Mitte 2019 wieder über die Marke von zwei Prozent. Die hohe Teuerung in den USA treibt die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Damit verteuert sich die Refinanzierung von Unternehmen, die Profitabilität dürfte sinken./bek/jha/