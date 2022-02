Wichtige Punkte Nach ein paar phänomenalen Jahren war der Aktienmarkt in letzter Zeit turbulent. Ob ein Crash bevorsteht, ist jedoch unklar. Unabhängig davon, ob es zu einem Crash kommt, gibt es Möglichkeiten, deine Investitionen zu schützen. Der S&P 500 ist in den ersten drei Wochen im Januar um fast 8 % gefallen. Der Markt hat sich zwar wieder erholt, aber die Zukunft ist immer noch ungewiss. Es gibt viele Faktoren, die den Markt in Turbulenzen versetzen könnten, z. B. die steigende Inflation, ...

