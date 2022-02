11. Februar 2022. (BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) freut sich, die Ernennung von Herrn Gerard Bond zum neuen President und Chief Executive Officer ("CEO") des Unternehmens mit Wirkung vom 4. April 2022 bekannt zu geben. Herr Bond wird auch als Mitglied des Board of Directors (das "Board") fungieren.

Paul Benson, Chairman of the Board, sagte: "Im Namen des Boards von OceanaGold möchte ich Gerard herzlich willkommen heißen. Nach einer umfassenden Suche nach Führungskräften freuen wir uns, dass wir eine so erfahrene und anerkannte Führungskraft für die Leitung von OceanaGold gewinnen konnten. Gerard hat im Laufe seiner Karriere starke Führungsqualitäten bewiesen, bringt eine Fülle von Geschäfts- und Branchenerfahrungen mit und verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Leistung und der Ausschöpfung des Geschäftspotenzials. Diese Ernennung markiert ein aufregendes neues Kapitel für OceanaGold, und das Board freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm, um den Wert des Unternehmens zu maximieren."

Herr Bond verfügt über umfangreiche Erfahrungen im globalen Finanzwesen und in der Rohstoffbranche und hatte zahlreiche leitende Positionen in Europa und Australien inne. Zuletzt war er von Januar 2012 bis Januar 2022 als Finanzdirektor und Chief Financial Officer bei Newcrest Mining Limited tätig, ein Zeitraum, der von einer beträchtlichen betrieblichen, finanziellen und wachstumsbezogenen Transformation geprägt war. Bevor er zu Newcrest kam, war Bond über 14 Jahre lang bei BHP tätig, wo er verschiedene leitende Funktionen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Treasury, als stellvertretender CFO des Aluminiumgeschäfts, als CFO und dann als kommissarischer Präsident des Nickelgeschäfts und schließlich als BHP's Head of Group Human Resources innehatte. Bevor er zu BHP kam, war Herr Bond im Bereich Corporate Finance bei Coopers & Lybrand tätig.

Herr Bond sagte: "Ich fühle mich geehrt und freue mich, als President und CEO zu OceanaGold zu kommen. Das Unternehmen verfügt über ein spannendes Portfolio an Assets und Wachstumschancen. Ich freue mich darauf, eng mit dem Board, dem Führungsteam und der Belegschaft zusammenzuarbeiten, um auf sichere und verantwortungsvolle Weise eine verbesserte operative und finanzielle Leistung zu erzielen, das volle Potenzial der Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens auszuschöpfen und den Wert und die Rendite für die Aktionäre zu maximieren."

Scott Sullivan wird bis zu Herrn Bonds Amtsantritt am 4. April 2022 als kommissarischer President und CEO weiterarbeiten und danach in seine Rolle als Chief Operating Officer zurückkehren und den Führungswechsel unterstützen. Herr Benson fügte hinzu: "Das Board möchte Scott seinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass er in einer für das Unternehmen schwierigen Zeit als kommissarischer CEO fungiert hat. Dank seiner umfassenden technischen Erfahrung und der technischen Leistungsfähigkeit, die jetzt im Unternehmen vorhanden ist, sowie mit der Ernennung von Gerard zum CEO sind wir gut aufgestellt, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen und unsere bevorzugte Marktposition wiederzuerlangen."

- ENDE -

Genehmigt zur Veröffentlichung durch OceanaGold Corporate Company Secretary, Liang Tang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations Medienarbeit Sabina Srubiski Tel: +1 604 351 7909 mailto:IR@oceanagold.com Melissa Bowerman Tel: +61 407 783 270 mailto:info@oceanagold.com

http://www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards in Bezug auf technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen.

Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat zu einer bedeutenden Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und einem Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geführt, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Zusätzliche Informationen gemäß der ASX Listing Rule 3.16.4

In Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule (Kotierungsvorschrift) 3.16.4 macht das Unternehmen die folgenden Angaben in Bezug auf den Arbeitsvertrag von Herrn Gerard Bond.

Herr Bond wird wie folgt vergütet:

- Jährliches Gesamtgrundgehalt von 880.000 AUD.

- Rentenversicherungsbeitrag von 10 Prozent des Grundgehalts (bis zur maximalen Beitragsbasis)

- Anspruch auf einen jährlichen Zielbonus von bis zu 90 Prozent des Grundgehalts.

- Langfristiger Anreizplan in Höhe von 300 Prozent des Grundgehalts.

Der Arbeitsvertrag von Herrn Bond kann unter den folgenden Umständen gekündigt werden:

- Herr Bond kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von sechs Monaten kündigen.

- Das Unternehmen kann das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist oder durch Zahlung einer Abfindung für die gesamte oder einen Teil der Kündigungsfrist kündigen.

- Fristlose Kündigung durch das Unternehmen wegen schweren Fehlverhaltens oder anderer Handlungen oder Unterlassungen, die eine fristlose Entlassung rechtfertigen.

In Anbetracht der nordamerikanischen Vergütungspraktiken und um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit vergleichbaren, an der TSX notierten Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, wird das Unternehmen eine Befreiung von der Australian Stock Exchange Listing Rule 10.18 in Bezug auf bestimmte Zahlungen beantragen, die bei der Kündigung von Herrn Bond aufgrund eines Kontrollwechsels des Unternehmens fällig werden, einschließlich der festen Jahresvergütung und des Zielleistungsbonus für zwei Jahre sowie der vorgesehenen Übertragung von langfristigen Leistungsprämien.

Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsorientiert" betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Prognosen, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "geht nicht davon aus", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens angeführt sind, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENAGENTUREN.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64154Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64154&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6752221037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA6752221037