Aarau (pts006/11.02.2022/07:00) - Die neue Klettersaison hätte für Sportkletterin Petra Klingler nicht besser starten können. Nach ihrem Titel als Schweizermeisterin im Eisklettern doppelte sie Ende Januar 2022 im legendären Ice Dome in Saas-Fee gleich nach: Sieg und damit Weltmeisterin im Eisklettern 2022.

Doch nicht nur ihre sportlichen Leistungen, sondern besonders die seit dem Jahr 2017 erfolgreiche und freundschaftlich geprägte Zusammenarbeit, haben Coop Rechtsschutz und Petra Klingler dazu bewogen, die Partnerschaft um weitere zwei Jahre zu verlängern. An der Passung der Engagements wurde nie gezweifelt: Wie in der Bearbeitung von Rechtsfällen, dem Kerngeschäft der Coop Rechtsschutz AG, sind auch im Klettersport taktische Stärken und auf die konkrete Situation zugeschnittene, individuelle Lösungen wesentlich für den Erfolg.

Somit trägt die sympathische Sportkletterin das Logo der Coop Rechtsschutz bis mindestens zur Weltmeisterschaften im Jahr 2023 in Bern weiter auf ihrer Kletterausrüstung. Petra Huser, Leiterin Kommunikation, zeigt sich erfreut: "Wir arbeiten gerne mit Petra zusammen. Und die Leistungen in den vergangenen Jahren haben uns beeindruckt. Als einzige weibliche Schweizer Hoffnungsträgerin im Klettersport konnte sie sich letztes Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren."

Bereits im April geht es los, wenn Petra Klingler an den Boulder Weltcups in Moskau, Russland, und in Meiringen, Schweiz, antritt.

