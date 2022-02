Insgesamt lässt sich der Kursverlauf des Bitcoin-Futures seit Anfang 2021 in einem aufwärts gerichteten Trendkanal beschreiben, was mit dem vorherigen Kurssprung von 10.000 auf 64.895 US-Dollar durchaus als bullisch zu bewerten ist. Nach dem jüngsten Test der unteren Trendkanalbegrenzung zogen die Notierungen wieder an und brachten Kursgewinne an den EMA 50 sowie die Hürde um 45.000 US-Dollar hervor. ...

