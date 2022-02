Ein Kurseinbruch in einer DAX-Aktie von 30,45 Prozent an nur einem Tag, das sieht man selten. Das letzte Mal, das ein DAX-Titel so dramatisch fiel, war Wirecard im Sommer 2020, die dann ausgerechnet von Delivery Hero ersetzt wurde. Ist das wenigstens der "finale Selloff"?

