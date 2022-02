The following instruments on XETRA do have their first trading 11.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.02.2022Aktien1 GB00BNVSX371 ACP Energy PLC2 CA49601P1045 Kings Entertainment Group Inc.3 CA9888141095 Zacapa Resources Ltd.4 CA1363431000 Canadian Manganese Co. Inc.5 GB00BJFLFT45 Custodian REIT PLC6 GB00B3TQCK30 Instem PLC7 US8131132065 Secom Co. Ltd. ADRAnleihen1 US0778FPAJ86 Bell Canada2 XS2443920751 ING Groep N.V.3 USU92266AB89 Vistra Corp.4 XS2444286145 Alfa Laval Treasury International AB5 USP30179BQ04 Comision Federal de Electricidad (CFE)6 USP30179BR86 Comision Federal de Electricidad (CFE)7 US907818GA00 Union Pacific Corp.8 XS2440678915 Volvo Treasury AB9 AT0000A2VB62 Erste Group Bank AG10 GB00BLBDX619 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich11 XS2443920249 ING Groep N.V.12 DE000LB2BN59 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BN67 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000NLB3VV3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB3VW1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 DE000NLB3VU5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 DE000NLB3VS9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-18 XS2444281260 Alfa Laval Treasury International AB19 XS2441652901 Associated British Foods PLC20 FR0014008E08 AXA Bank Europe SCF21 USY4760JAD55 Kia Corp. Korea22 ES0000012K46 Spanien, Königreich23 US907818FY94 Union Pacific Corp.24 ES0415306093 Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito25 DE000HLB5QW4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB5QV6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 US907818FZ69 Union Pacific Corp.28 US907818FX12 Union Pacific Corp.