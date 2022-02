FRAPORT hat am Frankfurter Flughafen im Januar erneut deutlich mehr Passagiere abgefertigt, allerdings hat sich die Nachfrageerholung wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante verlangsamt. Insgesamt wurden an dem Drehkreuz mit rund 2,2 Mio. Passagieren gut 150 % mehr abgefertigt. Das Cargo-Aufkommen verzeichnete im Januar den weiteren Angaben zufolge einen leichten Rückgang von 0,9 % auf 174.753 Tonnen (plus 7 % verglichen mit Januar 2019). Die Zahl der Flugbewegungen hingegen stieg um 86,7 % auf 24.639 Starts und Landungen.



An den internationalen Standorten setzte sich die positive Entwicklung der Passagierzahlen fort. Der Großteil der Konzern-Flughäfen erzielte deutliche Zuwächse von teils über 100 % im Vergleich zum stark reduzierten Flugverkehr im Januar 2021.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



