DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank sollte eine aggressive Zinserhöhungskampagne starten und die Zinsen bis zum 1. Juli um insgesamt 100 Basispunkte anheben, fordert der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard. Nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation sagte Bullard, er sei ohnehin schon aggressiver als seine Kollegen, habe aber nun die Zahl der Zinserhöhungen, die die Zentralbank vornehmen sollte, drastisch erhöht. Um den Leitzins der Fed bis zum 1. Juli um 100 Basispunkte anzuheben, müsste einer der Zinsschritte der Fed mehr als einen Viertelpunkt betragen. Bullard sagte, der von ihm vorgeschlagene Zinserhöhungspfad sei eine vernünftige Reaktion auf einen unerwarteten Inflationsschock, den die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr erlitten und mit dem sie nicht gerechnet habe. Bullard sagte weiter, dass die Fed in der Vergangenheit nach einem solchen Bericht eine Sitzung abgehalten und die Zinsen sofort angehoben hätte. Die US-Notenbank solle eine solche Strategie in Betracht ziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q, Baltimore

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 67,0 zuvor: 67,2

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.468,75 -0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.583,00 -0,8% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 24.762,51 -0,6% Kospi 2.747,71 -0,9% Shanghai-Composite 3.460,40 -0,7% S&P/ASX 200 7.217,30 -1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Börsen zeigen sich von der sehr schwachen Vorgabe der Wall Street nur teils belastet. In Schanghai und Hongkong stützt etwas, dass das Kreditwachstum in China im ersten Monat des Jahres stärker gestiegen ist als erwartet, was als Signal dafür gilt, dass die Regierung in Peking ihre konjunkturstützenden Maßnahmen ausgeweitet hat. Zudem wurde die Platzierung von Staatsanleihen beschleunigt, was auf zunehmende Staatsausgaben hindeutet. Vor diesem Hintergrund ziehen die Eisenerzpreise in China an und steigen auf das höchste Niveau seit August. Passend dazu legten in Sydney die Aktienkurse der Rohstoffunternehmen gegen die schwächere Markttendenz zu, der entsprechende Subindex stieg um 0,3 Prozent. Fortescue verteuerten sich um 2,5, BHP um 1,2 und Rio Tinto um 3,1 Prozent. Unter den weiteren Einzelwerten geht es in Seoul für die Aktie des Internetunternehmens Kakao nach anfänglichen Verlusten nun fast 6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat unter Erwarten ausgefallenen Viertquartalszahlen berichtet, aber auch den Einzug von Aktien. Der Kurs des Fintech-Verbundunternehmens Kakaopay verliert dagegen 0,7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Das Online-Reisebüro Expedia hat im vierten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn erzielt mit 386 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein ähnlich hoher Verlust angefallen war. Für die Aktie ging es um 5,0 Prozent nach oben. Yelp übertraf zum zweiten Mal überhaupt in einem Geschäftsjahr die Umsatzmarke von 1 Milliarde Dollar und schlug damit die Analystenprognosen. Außerdem fiel der Gewinn im vierten Quartal höher als geschätzt aus, während sich der Umsatzausblick für 2022 im Rahmen der Schätzungen bewegt. Die Aktie des Empfehlungsportals gewann 4,4 Prozent. Bei Zendesk sorgte ein Übernahmeangebot für Kursbewegung (+2,9%). Das Softwareunternehmen, das sich zudem derzeit mit einem aktivistischen Investor über einen Zukauf streitet, wies das Angebot zurück, weil es Zendesk deutlich zu niedrig bewerte. Ein Kursfeuerwerk erlebten Zillow (+17,7%), nachdem das Online-Immobilienunternehmen besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen präsentiert hatte. Western Union legten um 1,2 Prozent zu. Die auf Auslandsüberweisungen spezialisierte Bank hatte insgesamt wenig inspirierende Quartalszahlen berichtet, daneben aber auch einen neuen Aktienrückkaufplan angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.241,59 -1,5% -526,47 -3,0% S&P-500 4.504,08 -1,8% -83,10 -5,5% Nasdaq-Comp. 14.185,64 -2,1% -304,73 -9,3% Nasdaq-100 14.705,64 -2,3% -351,32 -9,9% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1.000 Mio 901 Mio Gewinner 856 2.394 Verlierer 2.526 916 unverändert 119 157

Sehr schwach - Ein stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Verbraucherpreise lastet schwer auf der Stimmung, weil damit ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 50 Basispunkte bereits im März wahrscheinlicher geworden ist. Zudem verlautbarte der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, dass er bis Juli insgesamt 1 Prozentpunkt an Zinserhöhung will. Besonders setzten die Zinssorgen wieder den hoch bewerteten Technik-und Wachstumsaktien zu. Pepsico (-2%) steigerte im vierten Quartal Gewinn und Umsatz zwar, moniert wurden aber hohe Kosten. Coca-Cola (-0,9%) verdiente ebenfalls mehr uns setzte mehr um als erwartet, die Aktie konnte dem schwachen Gesamtmarkt letztlich aber nicht trotzen. Auch Uber drehten nach frühen Gewinnen ins Minus und gaben 6 Prozent ab. Der Beförderungsdienstleister hatte für sein viertes Quartal einen unerwartet starken Umsatzsprung von 83 Prozent gemeldet. Walt Disney (+3,4%) überraschte mit einem stärker als erwartet ausgefallenen Wachstum im Streaminggeschäft Disney+. Bei Mattel führten besser als erwartet ausgefallene Umsätze und Gewinne zu einem Kursplus von 7,7 Prozent. Twitter (-2%) verdiente im vierten Quartal dagegen weniger als erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 +25,7 1,35 88,1 5 Jahre 1,96 +14,2 1,82 70,1 7 Jahre 2,05 +12,9 1,92 60,7 10 Jahre 2,04 +10,0 1,95 53,5 30 Jahre 2,33 +8,1 2,25 42,8

Die Anleihekurse stürzten mit den Inflationsdaten ab, die Renditen schossen nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Titel stieg erstmals seit Juli 2019 wieder auf die Marke von 2,00 Prozent. Noch kräftiger aufwärts ging es am kurzen Ende, das sensibler auf Zinserhöhungen reagiert.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:41 % YTD EUR/USD 1,1379 -0,2% 1,1406 1,1427 +0,1% EUR/JPY 132,04 -0,3% 132,43 132,07 +0,9% EUR/GBP 0,8414 -0,1% 0,8419 0,8438 +0,1% GBP/USD 1,3524 -0,2% 1,3552 1,3541 -0,1% USD/JPY 116,04 -0,0% 116,07 115,60 +0,8% USD/KRW 1.198,61 -0,1% 1.199,88 1.195,23 +0,8% USD/CNY 6,3628 +0,1% 6,3541 6,3568 +0,1% USD/CNH 6,3682 +0,1% 6,3628 6,3601 +0,2% USD/HKD 7,8030 +0,1% 7,7950 7,7940 +0,1% AUD/USD 0,7117 -0,6% 0,7159 0,7180 -2,0% NZD/USD 0,6634 -0,5% 0,6670 0,6689 -2,8% Bitcoin BTC/USD 43.262,95 -1,7% 44.025,59 44.008,93 -6,4%

Der Dollar erhielt Auftrieb von den Inflationsdaten und im Gefolge nach oben schnellenden US-Renditen. Für den Dollar-Index ging es um 0,2 Prozent nach oben. Vor den Daten hatte er unverändert notiert. Allerdings gab der Dollar einen Teil in einem sehr volatilen Handel seine Gewinne wieder ab. Der Euro rutschte vorübergehend unter die Marke von 1,14 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit einer Woche, hatte sich dann aber kurz auf fast 1,1490 wieder erholt, ehe er wieder zurückkam. "Die Inflationswerte in den USA waren brandheiß, und jetzt sind die Chancen für die Fed größer, eine aggressivere Politik zu verfolgen", sagt AvaTrade-Analyst Naeem Aslam.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,27 89,88 -0,7% -0,61 +19,2% Brent/ICE 90,61 91,41 -0,9% -0,80 +18,0%

Nach einem volatilen Auf und Ab tendierten die Ölpreise wenig verändert. Einerseits sorgten noch immer die überraschend stark gefallenen wöchentlichen US-Öllagerdaten für Unterstützung. Andererseits standen weiter die Atomverhandlungen mit dem Iran im Blick. Bei einer Einigung dürfte wieder mehr iranisches Öl an den Markt kommen, was die Preise belasten würde.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,78 1.827,08 -0,2% -4,30 -0,4% Silber (Spot) 22,92 23,20 -1,2% -0,28 -1,7% Platin (Spot) 1.021,92 1.029,32 -0,7% -7,40 +5,3% Kupfer-Future 4,51 4,66 -3,3% -0,15 +1,0%

Der Goldpreis gab mit der Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und den gestiegenen Marktzinsen und dem festeren Dollar nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.827 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht auf 6,00 Prozent.

MALAYSIA - KONJUNKTUR

February 11, 2022 02:03 ET (07:03 GMT)

Das BIP in Malaysia ist im vierten Quartal 3,6 Prozent über Vorjahr ausgefallen und übertraf die Erwartung von 3,4 Prozent.

UKRAINE-KONFLIKT

US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land "jetzt" zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus am Donnerstag ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze.

BANKEN-STRESSTEST USA

Die US-Notenbank hat die hypothetischen Szenarien für ihren jährlichen Bankenstresstest veröffentlicht. Im Stresstestszenario 2022 steigt die Arbeitslosenquote in den USA innerhalb von zwei Jahren um 5,75 Prozentpunkte auf einen Spitzenwert von 10 Prozent. Der starke Anstieg der Arbeitslosenquote geht einher mit einem 40-prozentigen Rückgang der Preise für Gewerbeimmobilien, einer Ausweitung der Spreads für Unternehmensanleihen und einem Zusammenbruch der Vermögenspreise, einschließlich einer erhöhten Marktvolatilität. Zusätzlich zum hypothetischen Szenario werden Banken mit umfangreichen Handelsgeschäften mit einer globalen Marktschockkomponente getestet.

ELI LILLY

wird 600.000 Dosen eines Prüfpräparats an die US-Regierung liefern, um die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Corona-Erkrankung in den USA zu erweitern. Die Regierung zahlt dafür 720 Millionen Dollar.

EXPEDIA

hat im vierten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn erzielt von 386 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 383 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz stieg von 920 Millionen auf 2,28 Milliarden Dollar. Analysten hatten 2,29 Milliarden geschätzt. CEO Kern sagte, dass die die Auswirkungen der Pandemie weniger schwerwiegend und von kürzerer Dauer gewesen seien als in früheren Wellen. Er erwarte 2022 weiter eine solide Erholung.

