Hohe US-Inflation, DAX verhalten positiv am Donnerstag doch wird der Leitindex nun mit leichtem Start in den Freitag erwartet. Mit viel Mühe hat der DAX auch den vierten Tag der Woche im Gewinn abschliessen können. Direkt zum Handelsstart gelang sogar ein kurzer Sprung über die 15.600 Punkten. Ein Niveau, was vor genau einer Woche vor der EZB-Pressekonferenz auf der Kurstafel zu sehen war und zudem ...

