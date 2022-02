BioNTech wurde in den vergangenen Tagen regelrecht durchgeschüttelt. Nach den Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr ging es am Dienstag zunächst fast acht Prozent in den Keller, ehe am Mittwoch ein Anstieg um neun Prozent folgte. Gestern verlor das Papier an der Wall Street zwar erneut rund drei Prozent, doch damit könnte das Unternehmen nun erst einmal wieder zur Ruhe kommen. Zumal BioNTech deutlich mehr zu bieten hat als "nur" den Corona-Impfstoff.

Denn Gründerin Özlem Türeci zeigt sich für die nächsten Monate und Jahre sehr optimistisch, was die Medikamentation von Krebs betrifft. So habe das Unternehmen neben den bekannten Produkten gegen Darm- und Hautkrebs gleich mehrere zielgenaue Medikamente unter anderem gegen Eierstock-, Hoden-, aber auch gegen Lugen- ...

