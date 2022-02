News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zum leichteren Marktstart am 11.02.2022 mit dem Aktienindex unter Druck. Wie skizziert sich das Dreieck nun weiter? DAX verliert an Kraft Der DAX konnte heute zunächst mit einem neuem Aufschlag punkten und sehr genau an die Abwärtstrendlinie laufen. Dies war aber auch der Horizont der Bewegung, denn ab da galt es erst einmal, das neue Gap zu schliessen. Zum Mittag kam noch eine Gegenbewegung, bevor die große ...

