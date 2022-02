DJ BASF und Heraeus gründen JV für Edelmetallrecycling in China

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF und Heraeus gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für Edelmetallrecycling in China. Wie BASF mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung erzielt. Das Joint Venture, BASF Heraeus (China) Metal Resource Co., Ltd. soll Edelmetalle wie Platin aus verbrauchten Fahrzeugkatalysatoren zurückgewinnen, den Hightech-Industrien in China zuführen und damit eine Kreislaufwirtschaft in dem Bereich ermöglichen.

Beide Unternehmen sollen je 50 Prozent an BASF Heraeus mit Sitz in Pinghu, China, halten. Die Gründung der rechtlichen Einheit des Unternehmens ist für das erste Quartal nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden geplant. Baubeginn soll 2022 sein, der Betrieb 2023 aufgenommen werden.

Laut Mitteilung verfügt China nur über begrenzte natürliche Ressourcen an Platinum Group Metals (PGM), die vor allem aus Platin, Palladium und Rhodium bestehen, und ist stark auf Importe angewiesen. Die recycelten Edelmetalle sollen zur Herstellung neuer Produkte für die Automobil-, Chemie-, Elektronik- und grüne Wasserstoffindustrie verwendet werden. Sie können laut Mitteilung den CO2-Fußabdruck um bis zu 90 Prozent senken verglichen mit Primärmetallen aus einer Mine.

