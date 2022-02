Ist Web3 das Ende von SEO? Auf diese Frage eines Reddit-Users hat Googles John Mueller eine klare Antwort. Er dürfte zwar recht behalten, aber vermutlich nicht so, wie er es gerne hätte. Ist man als SEO bald zwangsweise arbeitslos und das alles nur wegen des ominösen Web3? Das ist in etwa die Annahme eines Reddit-Users, der diese Frage letzte Woche auf der Plattform postete. Er erhielt darauf zahlreiche ausführliche und beruhigende Antworten. Auch von Googles John Mueller persönlich kam auf die Frage "Will Web3.0 kill SEO?" ein einfaches "No". Aber ist es wirklich so einfach und...

