Nach den starken Kurserholungen der vergangenen Tage haben die Aktienindizes in den USA gestern zunächst mit relativ heftigen Kursverlusten auf die Inflationsdaten reagiert. Da diese höher ausfielen als erwartet, kehrten offenbar neue Zinsanhebungsängste zurück an den Markt. Dabei halte ich diese Ängste inzwischen für irrational. Fed: Mehr Tempo geht kaum Denn es wurden bereits Zinsanhebungen auf jeder Sitzung der US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr diskutiert (siehe auch Börse-Intern vom 27. Januar). ...

