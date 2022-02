Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) -Digital Reception bietet Zeitersparnis und Compliance am Arbeitsplatz und sorgt dafür, dass die Lobby des Unternehmens einen herausragenden ersten Eindruck vermitteltYarooms, führender Anbieter von Arbeitsplatzlösungen, präsentiert Digital Reception - ein Besuchermanagementsystem, das Gästen und Mitarbeitern eine sichere Umgebung bietet und gleichzeitig eine vollständige Kontrolle und Übersicht über den Arbeitsplatz gewährleistet.Die neu entwickelte "Digital Reception" App ergänzt die Buchung von Räumen, Schreibtischen und die Arbeitsplanung in der Workplace Experience Suite und gewährleistet Sicherheit und Compliance am Arbeitsplatz. Die App erleichtert den täglichen Check-in-Prozess der Mitarbeiter und bietet ein nahtloses Erlebnis für die Besucher, die die Räumlichkeiten betreten. Sie bestätigt die Ankunft, fordert zum Ausfüllen eines Fragebogens zur Sicherheitsüberprüfung auf und benachrichtigt die Person, mit der sie zusammentreffen, so dass der Empfang nicht sie nicht anrufen oder benachrichtigen muss."Der digitalisierte Empfang mit Yarooms Digital Reception ist die neueste Funktion in der Komplettlösung für die Arbeitsplatzgestaltung. Ihre Einführung war für uns prioritär, denn wir wissen, wie wichtig sie unseren Kunden ist. Wir haben immer ein Auge auf die Sicherheit und die Erfahrung der Mitarbeiter. Dies ist eine willkommene Ergänzung, sie spart Zeit und die garantiert die Kontrolle und Übersicht über ihren Arbeitsplatz", sagte Dragos Badea, Yarooms Gründer und CEO.Um einen starken bleibenden ersten Eindruck zu machen, ist die Digital Reception App markenfreundlich und ermöglicht es den Kunden, die App-Oberfläche entsprechend ihrer Markenrichtlinien anzupassen. Neben dem guten Aussehen löst der digitale Empfang eine weitere wichtige Problematik - überfüllte Empfangsbereiche. Die App hilft Unternehmen, den Zustrom von Menschen zu bewältigen, da das digitale Anmeldeformular bis zu dreimal schneller ist als das traditionelle Verfahren mit Stift und Papier.Das zeitgemäße Tool dient als Rezeption, egal wo Unternehmen es installieren, nicht nur im traditionellen Empfangsbereich. In Anbetracht der COVID-19-Pandemie benötigen Unternehmen Lösungen wie den digitalen Empfang von Yarooms, um mit den sich ändernden Verfahren Schritt zu halten und die Flexibilität zu bewahren, neue Anforderungen nach Bedarf einzuführen.Informationen zu YaroomsYarooms ist ein rumänisches Technologieunternehmen, das seit 2010 leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Software für das Arbeitsplatzmanagement entwickelt. Ihre Lösungen für die Verwaltung von Schreibtischen, Besprechungsräumen, die Arbeitsplanung und das Besuchermanagement helfen Unternehmen auf der ganzen Welt beim Einstieg in das hybride Arbeiten und machen ihre Arbeitsplätze zukunftssicher. Yarooms wird aktuell von Unternehmen in über 65 Ländern eingesetzt.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Cosmin Patlageanu,cosmin@yarooms.com oder +40722166694.Original-Content von: Yarooms, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161428/5143997