Der Reingewinn belief sich im vergangenen Jahr auf 15,0 Millionen Franken, was einem Plus von 3,7 Prozent entspricht.Basel - Die WIR Bank hat im vergangenen Jahr von einem guten Zinsgeschäft profitiert und den Gewinn weiter gesteigert. Die Genossenschaftsbank konnte bei den Hypothekarkrediten wie auch bei den Kundengeldern kräftig zulegen. Der Reingewinn belief sich im vergangenen Jahr auf 15,0 Millionen Franken, was einem Plus von 3,7 Prozent entspricht, wie die WIR Bank am Freitag mitteilte. Die Bank will nun...

