In der Schweiz liegt die Inflation allerdings trotz des Anstiegs der letzten Monate im internationalen Vergleich noch auf verhältnismässig tiefem Niveau.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist weiter leicht gestiegen und liegt damit weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Jahresteuerung kam im Januar bei 1,6 Prozent zu liegen nach 1,5 Prozent im Dezember, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Wegen der Coronakrise war die Jahresteuerung im Sommer noch bis auf -1,3 Prozent gefallen. In den Monaten danach stiegen...

