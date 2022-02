Mittlerweile gibt es eine kaum noch überschaubare Anzahl an webbasierter Mindmapping-Software. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, haben wir zehn der besten Tools herausgesucht. Der Begriff Mindmap - zu Deutsch: Gedankenlandkarte - geht auf den britischen Autor Tony Buzan zurück. Darunter versteht man eine kognitive Technik, die der Erschließung und visuellen Darstellung von Ideen dient. Mindmaps sind im Grunde Baumdiagramme. Zusammenhängende Begriffe werden in Mindmaps über Äste miteinander verbunden. Im Gegensatz zum Brainstorming werden hier also direkt Verknüpfungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...