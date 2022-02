Mensch und Maschien Aktie kaufen - so klar sieht es der Platow Brief bei dem kontinuierlich wachsenden Unternehmen. Warum gerade Mensch und Maschine einen zweiten Blick wert ist? Starkes Wachstum über Jahre, schneller steigendes EBIT als Umsatz. Innovatives Unternehme, dessen Kurs in den letzten Wochen kräftig zurückgefallen ist und so wieder attraktiv wird. Wenn Sie mehr vom "Menschen" hinter dem Unternehmen erfahren wollen - unser Interview von Ende Oktober letzten Jahres mit dem CEO und Hauptaktionär Adi Drottleff lässt MuM besser verstehen. Auch gestern auf dem HIT (Hamburger Investoren Tag) ...

