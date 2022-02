Call auf Micron: 75 Prozent Chance! von Harald Zwick - 11.02.2022, 08:30 Uhr Der zyklische Charakter des Aktienkurses von Micron führt zu einer ein wenig paradoxen Situation bei den KGVs. Kann das geplante Gewinnwachstum eingehalten werden, so ergibt dies ein erwartetes KGV 2023/2024 von 5,85. Dies könnte ein Argument dafür sein, dass die Aktie aktuell stark nachgefragt ist und im breiten Abverkauf der Technologietitel im Januar 2022 nicht in dem Ausmaß "abgestraft" wurde, wie so manch anderer Technologietitel. ...

