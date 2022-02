Grössere Wohnungen sind hoch im Kurs, die Leerstände bei Kleinwohnungen steigen.Zürich - Für Immobilieninvestoren war 2021 ein turbulentes Jahr. Bieterverfahren trieben die Preise für erstklassige Immobilien an zentraler Lage in neue Rekordhöhen. Entsprechend tief sanken die Renditen. Angesichts fehlender risikoarmer Anlageoptionen dürfte diese Situation weiter anhalten. Im Büromarkt stieg das Angebot an verfügbaren Flächen landesweit an. Davon ausgenommen waren städtische...

Den vollständigen Artikel lesen ...