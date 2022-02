Trotz Omikron-Welle steigerte der Großhandelskonzern den Umsatz im ersten Quartal per Ende Dezember deutlich. Und zwar um 20 % auf 7,6 Mrd. €, so dass die Düsseldorfer wieder über dem Vor-Pandemieniveau liegen. Auch das Ergebnis verbesserte sich deutlich, gemessen am EBITDA von 376 Mio. auf 521 Mio. €. Netto hat sich der Gewinn auf 195 Mio. € fast verdoppelt. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 bekräftigte METRO. Die guten Zahlen waren für ein Tagesplus von 7 % gut. Für Perspektiven sorgen die Investitionen in die Digitalisierung und die Lieferlogistik. Per Ende des Jahrzehnts sollen 40 Mrd. € umgesetzt werden, für das Wachstum setzt METRO-Chef Greubel vor allem auf das (Online-)Liefergeschäft. Die Ertragsseite ist durch die hohen Investitionen beeinträchtigt.



