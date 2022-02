Delivery Hero (WKN: A2E4K4)-Aktien sind heute auf Xetra um 30,45 % und seit dem Allzeithoch Anfang 2021 bereits um 67,7 % gefallen (10.02.2022). Doch warum zeigt sich der Markt so enttäuscht? Schließlich handelt es sich um ein junges aufstrebendes Unternehmen, das weiterhin sehr stark wächst. Aussicht auf steigende Zinsen belastet Delivery Hero-Aktien Für den Einbruch gibt es mehrere Gründe. So sind viele Aktien unprofitabler Wachstumswerte in den letzten Jahren aufgrund der fehlenden Zinsen sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...