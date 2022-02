DRESDEN (dpa-AFX) - Der mit 10 000 Euro dotierte internationale "Dresden-Preis" 2022 geht an den niederländischen Klimaanwalt Roger Cox. Mit der Auszeichnung werde sein bahnbrechender Beitrag zum Kampf für die Einhaltung der globalen Klimaziele mit den Mitteln des Rechts gewürdigt, teilte der Verein Friends of Dresden am Freitag mit.

Im Mai 2021 hatte Cox vor einem niederländischen Gericht in Den Haag einen Prozess gewonnen. Der Ölkonzern Shell wurde verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Cox, der in dem Fall die niederländische Umweltorganisation "Milieudefensie" vertrat, hatte damit argumentiert, dass Klimaschutz ein Menschenrecht sei.

"Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Sich in Zeiten der Klimakrise für den Frieden einzusetzen, bedeutet, verantwortungsvoll zu handeln und für ein menschenwürdiges und damit friedliches Leben zukünftiger Generationen zu kämpfen. Dies wird nur möglich sein, wenn die Zerstörung des Planeten gestoppt werden kann", heißt es in der Begründung für die Vergabe des "Dresden-Preises".

Der von der Klaus Tschira Stiftung geförderte "Dresden-Preis" wird von den Friends of Dresden Deutschland ausgelobt und 2022 zum 13. Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderen Michail Gorbatschow, der Herzog von Kent, Whistleblower Daniel Ellsberg und die Friedensaktivistin Kim Phuc Phan Thi, die als Napalm-Opfer auf einem berühmten Foto aus dem Vietnamkrieg zu sehen ist. Im Juni 2021 wurde der Preis an die spanische Ärztin Cristina Marín Campos stellvertretend für Ärzte und Pflegekräfte überreicht, die weltweit in der Corona-Pandemie Herausragendes leisteten.

Wegen der Corona-Pandemie wird der Dresden-Preis nicht wie üblich im Februar bei einer Feier in der Semperoper verliehen. Die öffentliche Ehrung von Cox soll am 19. Februar 2023 in einer doppelten Preisverleihung für die Preisträger 2022 und 2023 erfolgen./jos/DP/eas