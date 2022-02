Unterföhring (ots) -- Die Sky Original Romantikkomödie "Book of Love" (https://www.sky.de/film/book-of-love) startet morgen, am 12. Februar exklusiv auf Sky und Streamingdienst Sky Ticket- Sam Claflin und Verónica Echegui kommen sich auf einer ungewöhnlichen Lesereise durch Mexiko nah- Ko-finanziert von Sky und XYZ Films, in Zusammenarbeit mit BuzzFeed Studios- Den Trailer auf Youtube ansehen: https://youtu.be/gbvWaKhr2n8- Eine Screening-Möglichkeit des Films steht zur Verfügung- Noch mehr Romantikfilme vom 14. bis 18. Februar auf Sky Cinema In Love mit den schönsten Liebeshits aller ZeitenUnterföhring, 11. Februar 2022 - Der Sky Original Film "Book of Love" (https://www.sky.de/film/book-of-love) feiert morgen, am 12. Februar auf Sky und Sky Ticket seine exklusive Premiere. In der Romantikkomödie landet Sam Claflin ("Ein ganzes halbes Jahr") als erfolgloser Autor plötzlich einen Bestseller in Mexico, weil Verónica Echegui ("Fortitude") als Übersetzerin sein Buch zum Erotikroman umgeschrieben hat. Bei einer Lesereise kommen sich beide näher. "Book of Love" ist mit Sky Q auch in brillanter UHD und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.Über "Book of Love"Der verklemmte und erfolglose englische Schriftsteller Henry (Sam Claflin) hat Schwierigkeiten, seinen Roman an den Mann oder die Frau zu bringen. Als sein Buch in Mexiko plötzlich ein Überraschungserfolg wird, besteht seine Verlegerin darauf, dass er eine Werbetour dorthin unternimmt. Vor Ort entdeckt Henry den Grund für die Popularität seines Romans: Übersetzerin Maria (Verónica Echegui) hat sein langweiliges Buch in einen heißen Erotik-Roman umgeschrieben. Der wütende Henry und die nun ebenso verstimmte Maria müssen gemeinsam eine Lesereise durch Mexiko starten. Aber Gegensätze ziehen sich an und gerade weil die Gemüter erhitzt sind, beginnen die Funken zu fliegen."Book of Love" wurde von Analeine Cal y Mayor ("La Voz De Un Sueño o", "The Boy Who Smells Like Fish") inszeniert und vom BAFTA- und Emmy-Award-Gewinner David Quantick ("Veep", "Avenue 5") geschrieben. Zu den Produzenten gehören Michael Knowles von North of Watford Films ("Best Laid Plans"), Naysun Alae-Carew von Blazing Griffin ("Anna and the Apocalypse"), Allan Niblo von Vertigo Films ("Bronson", "Human Traffic"), Nick Spicer und Maxime Cottray von XYZ Films und Richard Alan Reid von BuzzFeed Studios. BuzzFeed Studios und North of Watford Films haben das Drehbuch entwickelt.Noch mehr Romantik gibt es auf Sky Cinema In Love vom 14. bis 18. Februar: Rund 40 Liebesfilme von brandneuen Hits wie "After Truth" bis zu Klassikern wie "Chocolat", "Valentinstag", "Weil es dich gibt", "Manhattan Love Story", "Plan B für die Liebe" und "Ein Chef zum Verlieben" stehen hier rund um die Uhr auf dem Programm und sind mit Sky Q und Sky Ticket auch jederzeit abrufbar. 