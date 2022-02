HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach vorläufigen Quartalszahlen von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik des IT-Dienstleisters habe nachgelassen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die verhaltene Wachstumsentwicklung könnte in der ersten Jahreshälfte 2022 anhalten. Daher senkte der Experte seine Prognosen für den Umsatz sowie das Vorsteuerergebnis im laufenden Jahr./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

BECHTLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de