Ich habe mir - für dich - in einer ruhigen Minute das Übernahmeprospekt (klick hier) der CPI Property Group (CPI) für die Immofinanz-Aktien durchgelesen. Dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, die dich interessieren werden: Die CPI will die derzeitige Struktur der Immofinanz AG beibehalten, einschließlich dem Hauptsitz in Wien, auch soll die Aktie weiterhin an der Wiener Börse und in Warschau notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...