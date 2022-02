Frankfurt/Main (ots) -Amore mio! Beim ersten Date kribbelt es im Bauch auf Hochtouren und wir können es kaum erwarten, unseren ganzen Charme spielen zu lassen. Gute Wahl: Bei einem gemeinsamen Caffé geht es beim Kennenlernen meistens ungezwungen und entspannt zu. Doch der heiße Genuss made in Italy kann auch das Feuer der Liebe entfachen. Für Lavazza, bekannt für authentisch italienischen Caffé, besteht da kein Zweifel. Warum es sich bei einem Espresso oder Cappuccino noch leidenschaftlicher und erfolgreicher flirten lässt? Passend zum Motto "Lavazza ...con Amore" gewährt nun eine von IPSOS durchgeführte Studie zum Thema "Coffee und Dating" mit insgesamt 628 Befragten im Alter von 16 bis 35 Jahren[1] aufschlussreiche Erkenntnisse zur Anziehungskraft des italienischen Lebensgefühls beim Dating und in der Partnerschaft."Die italienische Caffé-Kultur ist seit über 125 Jahren unsere größte Leidenschaft und Expertise", so Isabell Kohls, Head of Consumer Marketing bei Lavazza. "Tasse für Tasse bringen wir seit jeher Menschen zusammen. Wir wissen, wie wichtig das gerade bei Frischverliebten und in Partnerschaften ist - nicht nur am Valentinstag. Nach unseren Gesprächen mit vielen Paaren und Singles können wir dieses spannende Thema nun auch in Zahlen darstellen."Italienischer Caffé als Eisbrecher - so klappt's mit der Einladung zum DateAller Anfang ist schwer. Vor dem ersten Date steht natürlich noch die alles entscheidende Einladung - in der Hoffnung einer positiven Antwort. Nur Mut: Wer sich zu diesem Schritt nur schwer überwinden kann, trifft mit der simplen Frage "Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken?" voll ins Schwarze. Ganze 79 Prozent der Studienteilnehmenden finden, dass diese Frage eine schöne Einladung zum ersten Date ist.[2] Und für fast 85 Prozent der Befragten beinhaltet sie sogar mehr als die eigentliche Einladung zum Trinken des Heißgetränkes.[2] Das klingt doch vielversprechend!Ganz schön heiß: So attraktiv wirken Coffee-LoversAb ins Datingvergnügen! Aber was trinkt man dabei, um einen perfekten Eindruck beim Gegenüber zu hinterlassen? Die eindeutigen Antworten sprechen für sich.Du bist mein Favorit: Bei 44 Prozent der Befragten steht italienischer Caffé ganz oben auf der Liste der bevorzugten Heißgetränke bei einem ersten Date.Gemeinsames Herzklopfen garantiert: Zwei Drittel (66 Prozent) der Teilnehmenden stimmen zu, dass sie Kaffee am liebsten in Gesellschaft trinken. [2]Steht dir richtig gut: Für mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten macht es einen Menschen attraktiv, wenn er oder sie gerne Kaffee trinkt. [2]Ewige Liebe dank Kaffee? So wichtig ist italienische Caffé-Kultur in der PartnerschaftSind die Hürden des Datings überwunden, finden Lovebirds hoffentlich längerfristig zusammen. Erstaunlicherweise spielt guter Kaffee auch in der Partnerschaft eine durchaus tragende Rolle und kann die Leidenschaft immer wieder neu entfachen.Know-how rund um "bella Italia" lohnt sich: Etwa die Hälfte (49 Prozent) der Studienteilnehmenden findet es attraktiv, wenn sich der Partner oder die Partnerin mit der italienischen Caffé-Kultur auskennt. Männer legen darauf, mit einem Anteil von 53 Prozent, noch mehr Wert als Frauen mit 43 Prozent.Immer schön aufmerksam bleiben: 7 von 10 (67 Prozent) der Befragten empfinden es als echten Liebesbeweis, wenn ihnen ihr Partner oder ihre Partnerin morgens einen Kaffee ans Bett bringen würde.Kleine Geste für die große Liebe: Unter denjenigen, die aktuell vergeben oder verheiratet sind, würden sich sogar 79 Prozent über einen morgendlichen Kaffee im Bett freuen.Lavazza... con Amore! Verliebt in Lavazza Qualità RossaDie italienische Café-Kultur scheint also auf ganzer Linie zu verführen. Und so verwundert es nicht, dass sie von stolzen 52 Prozent der Befragten mit der Eigenschaft "Genuss" verbunden wird. Wer das beim nächsten Date ausprobieren möchte, serviert seinem Schatz ein Highlight aus dem Lavazza-Sortiment - Lavazza Qualità Rossa. Die aromenreiche Mischung aus brasilianischem Arabica-Kaffee und afrikanischem Robusta wird meisterhaft zusammengestellt und geröstet und zeichnet sich durch Noten von Schokolade und Trockenfrüchten aus. In der Tasse zeigen sich eine goldene Crema und die unverwechselbar warme Farbe. Lavazza Qualità Rossa ist ein echter Klassiker und schmeckt vollmundig und nachhaltig. That's Amore!Über die Lavazza GruppeLavazza, 1895 in Turin gegründet, befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Als einer der bedeutendsten Kaffeeröster der Welt ist der Konzern heute über seine Tochtergesellschaften und Distributoren in mehr als 140 Ländern tätig. 70 % des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet, und insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 4.000 Mitarbeiter. Zur Lavazza Gruppe gehören die französischen Unternehmen Carte Noire und ESP (2016 bzw. 2017 übernommen), das dänische Unternehmen Merrild (2015), das nordamerikanische Unternehmen Kicking Horse Coffee (2017), das italienische Unternehmen Nims (2017) und das Geschäft der australischen Blue Pod Coffee Co (2018). Ende 2018 wurde nach einer Akquisition die Lavazza Professional Business Unit geschaffen, die den Office Coffee Service (OCS) und die Vending-Systeme Flavia und Klix umfasst.[1] Die Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Online-Befragung (i:omnibus von Ipsos Observer) von n=628 deutschsprachigen Personen im Alter von 16-35 Jahren. Die Daten wurden im Zeitraum vom 07.-10. 