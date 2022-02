New York, USA (ots) -Mimeo Photos, das Unternehmen, das Ihre schönsten Momente in hochwertige Fotoprodukte verwandelt, bringt gerahmte Abzüge, gerahmte Leinwände und umweltfreundliche Abzüge aus Ahornholz auf den MarktMimeo Photos erweitert seine Auswahl an Wanddekor-Artikeln um gerahmte Fotoabzüge, gerahmte Leinwände und Ahornholz-Abzüge. Die am besten bewertete macOS-App und E-Commerce-Lösung für die Erstellung von hochwertigen, individuell gestaltbaren Fotoprodukten wie Büchern, Kalendern, Karten und mehr bietet nun sieben verschiedene Arten von Wanddekorationen in unterschiedlichen Formaten und Größen an. Damit wird denstelltKunden eine großeAuswahl an Dekorationsprodukten bereitgestellt, die diesemit eigenen Fotos, Kunstwerken und Designs individuell gestalten können."Wir sind begeistert, dass wir mit der Einführung von gerahmten Abzügen und gerahmten Leinwänden eine Option zur individuellen Rahmung anbieten können. Außerdem verwenden wir für unsere Holzdrucke zertifiziertes, nachhaltiges Ahornholz, das den Fotos ein wunderschönes, natürliches Ergebnis verleiht", so Sean Doherty, Geschäftsführer von Mimeo Photos. "Mit diesen neuen Produkten vervollständigen wir unsere Wanddekor-Kollektion."Weitere Einzelheiten über die neuen Wanddekorationsprodukte von Mimeo Photos:Gerahmte Bilder (https://www.mimeophotos.com/wall-decor/framed-prints)- Die in Schwarz oder Weiß erhältlichen Bilder werden in einen von Hand geschnittenen und montierten Holzrahmen eingefasst. Wählen Sie mit oder ohne Passepartout.- Erhältlich in vier verschiedenen Größen von 22x25 bis 51x76cm.- Die Rückseite des Rahmens ist eingeschlossen und wird fertig zum Aufhängen mit Draht geliefert. Die Bilder sind auf Crystal Archive Papier mit matter Oberfläche gedruckt.Gerahmte Leinwand (https://www.mimeophotos.com/wall-decor/framed-canvas)- Die Bilder werden auf eine hochwertige Leinwand gedruckt, die mit einem leichten Abstand zum Rahmen versehen ist, um eine schwebende Optik zu erzielen.- Zur Auswahl stehen weiße, schwarze oder walnussfarbene Holzrahmen in vier verschiedenen Größen von 22x25 bis 51x76cm.- Die Bilder werden mit schwarzer Rückwand und Zubehör zum Aufhängen geliefert.Holzdrucke (https://www.mimeophotos.com/wall-decor/natural-wood-prints)- Die Fotos werden direkt auf 12.7mm dickes Ahornholz gedruckt, das aus nachhaltiger Produktion stammt und umweltfreundlich ist.- Zur Auswahl stehen ein natürliches oder weiß getünchtes Finish, mit oder ohne Rand, in vier verschiedenen Größen von 22x25 bis 51x76cm.- Wird fertig zum Aufhängengeliefert."Gerahmte Bilder sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Wanddekoration", sagt Jim Simpson, Vizepräsident für Produkte bei Mimeo Photos. "Wir freuen uns, diese eleganten und vielseitigen Optionen in unseren Katalog aufnehmen zu können. Und mit unserer neuen gerahmten Leinwand gibt es jetzt neben der klassischen gewickelten Leinwand auch wunderbar raffinierte Rahmungsmöglichkeiten. Abgerundet wird diese neue Serie durch unsere umweltfreundlichen Ahornholzdrucke, die ein wirklich einzigartiges Medium bieten, um Bilder hervorstechen zu lassen. Keine zwei Ahorndrucke sind genau gleich. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Leute mit diesen neuen Angeboten schaffen."Über Mimeo PhotosMimeo Photos verwandelt Ihre lustigsten, freudigsten und bedeutungsvollsten Momente inhochwertige Fotoprodukte, die Sie anfassen, in die Hand nehmen oder aufhängen können. Mimeo Photos ermöglicht es jedem auf der ganzen Welt, hochwertige Fotobücher, Wanddekorationen, Karten, Kalender und vieles mehr mit einer Vielzahl von anpassbaren Themen, Layouts und Größen von jedem Gerät aus zu erstellen. Die Nutzer von Mimeo Photos haben die Möglichkeit, direkt online über die Website oder über die Apps im Apple-Ökosystem oder im Google Play Store zu gestalten. Als langjähriger Druckpartner von Apple hat Mimeo Photos dieses Kernangebot erweitert, um sicherzustellen, dass die kreativen und gestalterischen Anforderungen aller Kunden in jeder Region erfüllt werden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.MimeoPhotos.com und folgen Sie ihnen auf den sozialen Medien @mimeophotos.Pressekontakt:Berenice Pardo Zolezzibzolezzi@mimeo.comOriginal-Content von: Mimeo Photos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131630/5144170