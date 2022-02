Erst 2021 musste er mehrere Millionen US-Dollar Strafe an Nintendo zahlen, jetzt wurde Gary Bowser, Mitglied der Hackergruppe Team Xecuter, zu über drei Jahren Gefängnis verurteilt. Seit September 2020 sitzt der heute 52-Jährige in Haft. Im Oktober 2021 wurden Gary Bowser von den US-Behörden insgesamt elf Straftaten vorgeworfen. Die Vorwürfe unter anderem: die Produktion eines USB-Geräts namens SX Pro, das den Kopierschutz der Nintendo Switch umgeht. Bowser, der denselben Nachnamen trägt wie die wütende Riesenschildkröte, die in den Nintendo-Spielen gegen Super Mario ...

Den vollständigen Artikel lesen ...