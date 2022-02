NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 150 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Lieferdienstes seien unter den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Branche seien ungeachtet dessen aber gut. Das Management sei nun in der Pflicht, genauere Aussagen zur weiteren Entwicklung zu treffen./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A2E4K43

