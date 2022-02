First Berlin bestätigt das Buy für Valneva, passt aber das Kursziel von 23,4 auf 22,1 Euro an. Credit Suisse bestätigt Verbund mit Underperform, hebt aber das Kursziel von 74,0 auf 77,5 Euro an. Societe Generale bestätigt OMV mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 64,0 auf 68,0 Euro. BNP Paribas Exane bleibt bei voestalpine auf Outperformer und reduziert das Kursziel von 45,0 auf 44,0 Euro.

