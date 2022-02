FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Metro AG mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Aus dem Handelskonzern sei mittlerweile ein ausschließlicher Lebensmittel-Großhändler geworden, schrieben die Experten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Strategie impliziere bis 2025 aber nur ein niedriges Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Die Experten rechnen mit sinkenden Marktschätzungen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 12:51 / CET Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 17:38 / CET

DE000BFB0019