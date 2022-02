NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Delivery Hero angesichts eines enttäuschenden Ausblicks auf das Jahr 2022 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 56 Euro gesenkt. Analyst Adrien de Saint Hilaire betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, er habe das Vertrauen verloren, was die operative Gewinnentwicklung des Essenslieferdienstes betrifft. Der Experte verwies dabei auf das Quick-Commerce-Geschäft mit in die Höhe schießenden Verlusten. Bei den anderen Branchenwerten Deliveroo, Just Eat Takeaway und auch HelloFresh rät er weiter zum Kauf./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 01:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

