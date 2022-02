FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Delivery Hero von 94 auf 50 Euro gekappt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Expansionspläne des Essenslieferdienstes und die damit verbundenen Ausgaben zwängen die Anleger dazu, ihre Schätzungen kräftig nach unten anzupassen", schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das aktuelle Börsenumfeld gebe keinen Spielraum für Fehler. Das Unternehmen müsse nun unbedingt einen klaren Pfad zur Profitabilität aufzeigen und das Vertrauen am Markt zurückgewinnen. Nach dem gestrigen Ausverkauf spiegele der Aktienkurs die vorhandenen Risiken indes angemessen wider./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 10:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2022 / 10:34 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

