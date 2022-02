Aus Furcht vor Gewinneinbußen der Unternehmen wegen der erwarteten Zinserhöhungen in den USA ziehen sich Anleger aus europäischen Aktienwerten zurück. Dax und EuroStoxx50 fielen am Freitag um jeweils mehr als ein Prozent auf 15.326 beziehungsweise 4139 Punkte. "Die Zinsen werden zum multiplen Risiko", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Zum einen erhöhen sie die Finanzierungskosten und drücken so auf die Gewinne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...