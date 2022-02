MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Notenbank hat mit einer erneut deutlichen Zinserhöhung auf die hohe Inflation im Land reagiert. Der Leitzins werde um 1,0 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent angehoben, teilte die Zentralbank am Freitag in Moskau mit. Analysten hatten diesen Schritt erwartet.

Es war die achte Leitzinsanhebung in Folge. Vor einem Jahr hatte der Leitzins in Russland bei 4,25 Prozent gelegen. Außerdem hat die Notenbank weitere Zinserhöhungen bei einem der nächsten Treffen in Aussicht gestellt.

In Russland zeigte sich zuletzt wie in vielen anderen Ländern auch ein starker Anstieg der Inflation. Unter anderem sorgten weltweite Materialengpässe für Preisdruck. Im Januar stieg die Inflationsrate auf 8,7 Prozent. Die russische Notenbank strebt eine Rate von vier Prozent an.

Im Blick der Märkte steht derzeit zudem der Konflikt mit der Ukraine. Der Rubel hat seit Ende Januar daher merklich nachgegeben. Die Zinserhöhung dürfte tendenziell den Rubel stützen. Zunächst bewegte sich der Kurs jedoch kaum./jsl/bgf/eas