NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 114 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Aussagen des Essenslieferdienstes zur Geschäftsentwicklung belegten eine deutlich nachlassende Dynamik in Asien und weckten Sorgen über einen zunehmenden Wettbewerb, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu rückten die anhaltend hohen Investitionen die Finanzierung des Unternehmens in den Fokus. Allerdings habe die Internetholding Prosus als Großaktionär bereits ihre Bereitschaft erklärt, Kapital in die Branche zu stecken./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 22:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2022 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2E4K43