Köln. (ots) -Die schwarz-gelbe Landesregierung wird die Karnevalsvereine in NRW mit Fördermitteln in Höhe von 50 Millionen Euro unterstützen. Der Finanzausschuss des Landtags bewilligte die entsprechenden Mittel, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) berichtet. Nach Angaben aus Karnevalskreisen hat der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, den Spitzenvertretern der Vereine die Unterstützung jetzt in einem Brief mitgeteilt. Mit den Mitteln sollen finanzielle Ausfälle kompensiert werden, die durch die freiwillige Absage der Sitzungen entstanden sind. Wie zu erfahren war, sollen in der Regel 90 Prozent der Ausfallkosten ausgeglichen werden. In dem Brief, der der Zeitung vorliegt, spricht Liminski von einem "Meilenstein". Es sei gelungen, Lücken aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen zu schließen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" weiter erfuhr, soll die Beantragung der Mittel kurz nach Aschermittwoch möglich sein. Details will Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am kommenden Donnerstag vorstellen. Die Auszahlung der Mittel soll dem Vernehmen nach noch im Frühjahr erfolgen.Die Landesregierung hatte bereits im Dezember Gespräche mit den Spitzenvertretern des Karnevals aufgenommen. Dabei hatte das Land den Vereinen die freiwillige Absage von Veranstaltungen empfohlen. Bislang war noch unklar, wie die finanzielle Kompensation für freiwillig abgesagte Sitzungen erfolgen würde.https://www.ksta.de/politik/geldsegen-fuer-vereine-karneval-in-nrw-erhaelt-50-millionen-euro-foerdermittel-39453816