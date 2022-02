In Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich und dem Fraunhofer ISE entsteht eine erste Demonstrationsanlage zu Forschungszwecken im Rheinland. Für ein System setzt Sunfarming dabei auf Tracker, bei der die Solarmodule der Sonne nachgeführt werden, wobei gleichzeitig Beschattung und Regenwasser-Management für die Pflanzen erforscht werden sollen.Die Sunfarming Group hat zwei neue Agri-Photovoltaik-Systeme in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE entwickelt. Mit hochgestellten Glas-Glas-Modulen soll so eine Doppelnutzung ...

