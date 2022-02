BASF - Hoffnungsvolle Muster

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere des Chemiekonzerns BASF präsentieren sich in den letzten Monaten äußerst volatil. Ein Blick auf das etwas länger zurückliegende Chartbild offenbart allerdings hoffnungsvolle Kursmuster für eine nachhaltige Trendwende. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Aktie jetzt engmaschiger zu beobachten!

Das Dickschiff BASF markierte seinen letzten markanten Höhepunkt Anfang 2018 im Bereich von 99,00 Euro, ging anschließend jedoch in einen Abwärtstrend über und musste wegen dem Pandemie-Ausverkauf zeitweise sogar unter 40,00 Euro zurücksetzen. Von dort aus konnte sich das Papier in den folgenden Monaten jedoch deutlich erholen und in den Bereich von rund 73,00 Euro zulegen. An dieser Stelle stieß BASF jedoch auf ein vorausgegangenes Widerstandsniveau und ging in eine volatile Seitwärtsphase mit einer dazugehörigen Unterstützung um 57,00 Euro über. Die Kursentwicklung seit Ende 2018 offenbart dabei jedoch eine inverse SKS-Formation, die stellvertretend für eine Trendwende stehen könnte.

Nackenlinie im Fokus

Zwischen 57,00 und grob 73,00 Euro bleibt das Handelsgeschehen bei der BASF-Aktie zunächst als neutral zu bewerten, ein Anstieg über die notwendige Kaufmarke (Nackenlinie) von 73,00 Euro könnte allerdings den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an 80,00 Euro hervorrufen. Ein weiteres potenzielles Ziel läge darüber im Bereich von 87,12 Euro und würde sich für ein längerfristiges Investment sehr gut anbieten. Ein gegenläufiges Szenario sieht dagegen unterhalb von 57,00 Euro Abschläge vor, diese könnten auf 53,42 und darunter sogar 47,73 Euro abwärts reichen.

Widerstände: 69,15; 70,58; 71,99; 72,88; 73,48; 74,61 Euro

Unterstützungen: 64,15; 63,46; 61,90; 59,06; 57,06; 55,84 Euro

BASF in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.12.2020 - 11.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: DE000BASF111tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005557508

BASF in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.02.2017 - 11.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BASF111

Investmentmöglichkeiten

