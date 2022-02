ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC von 535 auf 575 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Omar Keenan erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis (EPS) der Bank der Jahre bis 2024. Bis dahin geht er inzwischen von mehr Zinserhöhungsschritten der US-Notenbank als bisher. Vom aktuellen Kursniveau aus habe die Aktie aber kaum Luft nach oben./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 05:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

HSBC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de