FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:21 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.487,00 -0,2% -5,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.655,00 -0,3% -10,2% Euro-Stoxx-50 4.157,89 -0,9% -3,3% Stoxx-50 3.755,35 -0,7% -1,7% DAX 15.448,77 -0,3% -2,8% FTSE 7.618,12 -0,7% +3,9% CAC 7.025,99 -1,1% -1,8% Nikkei-225 0,00 0% -3,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 165,29 +0,35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,08 89,88 +1,3% 1,20 +21,6% Brent/ICE 92,53 91,41 +1,2% 1,12 +19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.828,83 1.827,08 +0,1% +1,74 -0,0% Silber (Spot) 23,02 23,20 -0,8% -0,18 -1,3% Platin (Spot) 1.036,33 1.029,32 +0,7% +7,01 +6,8% Kupfer-Future 4,57 4,66 -1,9% -0,09 +2,4%

Für die Ölpreise geht es nach oben. Chronische Probleme bei der Ölversorgung drohen aus Sicht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) die Knappheit und Volatilität auf dem Energiemarkt zu verstärken und die Preise weiter in die Höhe zu treiben. Die Tatsache, dass die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten ihre Zusagen zur Erhöhung des Angebots nicht einhalten konnten, habe dazu beigetragen, dass die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen seien, so die in Paris ansässige Agentur in ihrem monatlichen Marktbericht.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Abgaben an der Wall Street dürften sich auch zum Wochenschluss fortsetzen - wenn auch mit vermindertem Tempo. Zinssorgen und Inflation stehen nach dem stärker als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise am Vortag wieder im Mittelpunkt. Diese waren mit 7,5 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren geklettert. Damit scheint ein Zinsschritt um 50 Basispunkte auf der März-Sitzung der US-Notenbank eine ausgemachte Sache zu sein. Es wird aber auch die Möglichkeit einer außerplanmäßigen Zinsanhebung durch die Fed nicht mehr ausgeschlossen. Die Renditen geben zwar leicht nach, verharren aber auf ihren erhöhten Niveaus. Die Rendite zehnjähriger Anleihen liegt aktuell bei 2,00 Prozent, nach 2,04 Prozent am Vorabend. Am Vortag war die Marke von 2,00 Prozent erstmals seit Juli 2019 wieder übersprungen worden. Für die Expedia-Aktie geht es nach oben. Das Online-Reisebüro hat im vierten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn erzielt mit 386 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein ähnlich hoher Verlust angefallen war. Während der Gewinn die Erwartung übertraf, fiel der kräftige Umsatzanstieg minimal schwächer als im Konsens erwartet aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis

INDEXÄNDERUNG

Folgende außerordentliche Index-Änderung wurde mit Handelsbeginn wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Daimler Truck + HERAUSNAHME - Alstria Office Reit

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 67,0 zuvor: 67,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Für etwas Entspannung sorgt, dass sich die Anleihen nach dem Ausverkauf am Vortag stabilisieren, im Gegenzug fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 0,26 Prozent. Von der Zinsdifferenz profitiert der Dollar, der Euro notiert in Folge wieder unter 1,14 Dollar. Mit der nun startenden restriktiveren Gangart der Notenbanken Schwung in den Anleihehandel gekommen. Das mag der Aktienmarkt nicht, da ein zu schnelles Anheben der Leitzinsen - vor allem in den USA - das dortige Wirtschaftswachstum stark abbremsen könnte. Für Aufsehen sorgten in der Folge der sprunghaft gestiegenen US-Inflation die Aussagen des Vorsitzenden der St. Louis-Fed Bullard, dass er nun bis Anfang Juli eine Anhebung der Leitzinsen um 100 Basispunkte für angemessen hält. Als unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich wird im Handel die Möglichkeit eingeschätzt, dass die US-Notenbank sogar bereits vor ihrer März-Sitzung die Leitzinsen anheben könnte. Aus dem DAX hat Mercedes-Benz Group gute Geschäftszahlen vorgelegt, die Titel legen um 6,4 Prozent zu. BMW drehen nach dem erfolgreichen Abschluss der Brilliance-Transaktion 2,3 Prozent ins Plus.Als schwächer werden die die Geschäftszahlen von Volvo bezeichnet. Hier belasten weiter die Folgen der weltweiten Lieferengpässe. Die Aktien fallen 3,7 Prozent. Nach guten vorläufigen Zahlen gewinnen Rheinmetall 0,6 Prozent. Nachdem die Aktie von Delivery Hero am Vortag bereits rund ein Drittel an Wert einbüßte, fallen sie um weitere 5,3 Prozent auf 44,04 Euro. Zum Jahresstart hatten sie noch über der 100-Euro-Marke notiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1411 +0,0% 1,1378 1,1473 +0,4% EUR/JPY 132,24 -0,1% 132,04 132,96 +1,0% EUR/CHF 1,0567 +0,0% 1,0563 1,0600 +1,9% EUR/GBP 0,8398 -0,3% 0,8407 0,8424 -0,1% USD/JPY 115,92 -0,1% 116,05 115,90 +0,7% GBP/USD 1,3585 +0,2% 1,3521 1,3620 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,3576 -0,1% 6,3657 6,3555 +0,1% Bitcoin BTC/USD 43.472,71 -1,3% 43.256,20 45.113,85 -6,0%

Der Dollar zeigt sich weiter auf dem Weg nach oben, der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent, der Euro notiert um die Marke von 1,14 Dollar. Im Handel verweist man auf die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag und die damit einhergehenden Zinserhöhungsspekulationen als treibende Kraft. Die sehr aggressiven Äußerungen von Fed-Mitglied James Bullard habe die Tür für eine Zinserhöhung zwischen den Sitzungen geöffnet: "Wenn sie bis März wartet, wird die Fed diesen Zyklus mit einer Anhebung um 50 Basispunkte einleiten und dies damit rechtfertigen, auf der nachfolgenden Sitzung mit einer quantitativen Straffung zu beginnen", so der Experte weiter.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben im Sog der sehr schwachen Vorgabe der Wall Street nachgegeben. Allerdings fielen die Verluste nicht ganz so heftig aus wie in den USA. In Tokio pausierte der Handel wegen eines Feiertags. In Schanghai und Hongkong stützte, dass das Kreditwachstum in China im Januar stärker gestiegen ist als erwartet. Das gilt als Signal, dass die Regierung in Peking ihre konjunkturstützenden Maßnahmen ausgeweitet hat. Zudem wurde die Platzierung von Staatsanleihen beschleunigt, was auf zunehmende Staatsausgaben hindeutet. Vor diesem Hintergrund zogen die Eisenerzpreise in China an und stiegen auf das höchste Niveau seit August. Passend dazu legten in Sydney Rohstoffwerte gegen die schwächere Markttendenz zu, der entsprechende Subindex stieg um 0,3 Prozent. Fortescue verteuerten sich um 2,5, BHP um 1,2 und Rio Tinto um 3,1 Prozent. In Seoul ging es für die Aktie des Internetunternehmens Kakao nach anfänglichen Verlusten nun 5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unter Erwarten ausgefallenen Viertquartalszahlen berichtet, aber auch den Einzug von Aktien angekündigt. Der Kurs des Fintech-Verbundunternehmens Kakaopay verlor dagegen 1,2 Prozent. Die Aktie des Videospieleentwicklers Krafton rutschte nach enttäuschenden Quartalszahlen um 13 Prozent ab. In Taipeh gaben Foxconn um 0,5 Prozent nach. Der Auftragsfertiger hat laut den Analysten von Citi im Januar umsatzseitig die Erwartungen knapp übertroffen. Im Jahresvergleich ging er gleichwohl um 11 Prozent zurück, auch weil die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr laut den Experten hoch war.

CREDIT

Wieder klar auf Ausweitungkurs liegen am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Dem kurzen Intermezzo einer Entspannung wurde der Garaus gemacht durch die Explosion der US-Inflationsdaten. Nachdem die US-Verbraucherpreise mit 7,5 Prozent zum Vorjahr deutlich über Erwartung gestiegen waren, überschlagen sich nun die Zinsspekulationen. Mittlerweile geht man von sieben Zinserhöhungsschritten in den USA noch in diesem Jahr aus. Der Itraxx-Europe notiert mittlerweile bei 67 Basispunkten, nachdem er am Mittwoch vor den US-Daten noch bei nur 62 Bp gelegen hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

und Heraeus gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für Edelmetallrecycling in China. Wie BASF mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung erzielt. Das Joint Venture, BASF Heraeus (China) Metal Resource Co., Ltd. soll Edelmetalle wie Platin aus verbrauchten Fahrzeugkatalysatoren zurückgewinnen, den Hightech-Industrien in China zuführen und damit eine Kreislaufwirtschaft in dem Bereich ermöglichen.

BMW

