DJ MARKT-AUSBLICK/Volatilität voraus - US-Zinsdebatte überrollt alles

Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf nervöse Zeiten bei DAX & Co müssen sich Anleger in der kommenden Woche einstellen. "Bis es keine Klarheit über den künftigen Zinspfad gibt, wird das anhalten", sagte ein Händler nach den US-Inflationsdaten. Denn mittlerweile überschlagen sich die Spekulationen über die entsprechenden Gegenmaßnahmen der Notenbank. Aktienanleger kommen derzeit kaum noch damit hinterher, die Anzahl der erwarteten US-Zinserhöhungen in diesem Jahr einzupreisen.

Schließlich hatte man zu Jahresbeginn noch mit mehr als drei Zinserhöhungen gerechnet, erwartet nun aber schon sieben Schritte. Den letzten Anstoß gaben die US-Verbraucherpreise mit einem Sprung von 7,5 Prozent zum Vorjahr, was der höchste Stand seit 1982 war. Die zehnjährigen US-Renditen kletterten darauf über die psychologisch wichtige 2-Prozentmarke - erstmals seit Juli 2019.

Immer mehr und höhere US-Zinsschritte erwartet

Auch die Erwartung an die Summe der Zinserhöhungen steigt: So ließ James Bullard von der US-Notenbank verlauten, dass diese Inflationsexplosion mit Erhöhungen von bis zu 1,00 Prozent allein bis Juli gekontert werden müsste. Strategen wie Jim Reid von der Deutschen Bank stellen sogar fest, dass einige am Markt die Möglichkeit einer vorgezogenen Zinserhöhung schon vor der März-Sitzung sehen. An den Börsen geht dies als Schreckgespenst mit dem Schlagwort "Notfall-Zinserhöhung" um.

Die Deutsche Bank selbst rechnet mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten im März sowie fünf weiteren Schritten von jeweils 25 Basispunkten 2022 - insgesamt also eine Erhöhung um 1,75 Prozent im laufenden Jahr.

Motive der US-Notenbank sind ernstzunehmen

Die Ernsthaftigkeit der US-Notenbank sollte dabei keinesfalls unterschätzt werden. Denn während die EZB die Preisexplosion weiter schönredet und jenseits ihrer Einflusssphäre sieht, wird in den USA deutlich thematisiert, dass Inflation als eine "Steuer für Arme" wirkt und zutiefst unsozial ist.

Als letzten Warnschuss für den Markt werten Strategen daher Aussagen von Fed-Chef Powell, der explizit auf die Folgen steigender Lebenshaltungskosten bei Essen, Miete und Transport von Geringverdienern hingewiesen hat. Darüber hinaus brachte er Inflation als Bedrohung für das zweite Mandat der US-Notenbank in Stellung - die Sicherung von Arbeitsplätzen. Bei so deutlichen Worten sind auch klare Aktionen zu erwarten.

Von der EZB ist Vergleichbares indes nicht zu erwarten. Während die Preise unaufhaltsam weiter steigen, scheint sie zu hoffen, irgendwann auf den "Peak" in der Inflationsentwicklung verweisen zu können, den sie ja bereits seit Herbst vergangenen Jahres sehen wollte. Gerne verschweigt sie dabei, dass die Preise selbst danach weiterklettern - nur eben einen Tick langsamer als vorher. Aktuell sind in Deutschland die Preise für Endverbraucher im Januar um 4,9 Prozent gestiegen - die Großhandelspreise aber um 16,2 Prozent.

Immer mehr EZB-Beobachter schütteln daher den Kopf und fragen sich, ob die EZB ihre Aufgabe der Geldstabilität wirklich ernst nimmt. Volkswirt Friedrich Heinemann vom ZEW-Institut nannte die Geldpolitik "aus der Zeit gefallen". Der EZB-Rat laufe mittlerweile in Gefahr, den Ruf der Institution zu beschädigen.

Gemenge aus Zins und Unternehmensgewinn schwer in Griff zu bekommen

Fondsmanager sind derzeit nicht zu beneiden - das Änderungstempo bei den US-Zinserwartungen macht ihre Arbeit schwer. Denn mit jeder geänderten Zinserwartung, meist auf Sicht von bis zu drei Jahren, müssen auch die Gewinnerwartungen an Aktienunternehmen neu diskontiert werden. Ihr Barwert ändert sich laufend und dazu noch die Höhe der angemessenen Aktienbewertung.

Per Saldo fällt es damit immer schwerer, einen Fairen Wert der Aktie zu bestimmen. Volatilen Kursausschlägen ist damit Tür und Tor geöffnet. Ein Exempel aus dem Lehrbuch gab der Crash bei Delivery Hero ab: Wenn weit entfernte Gewinnerwartungen auch noch auf kollabierende Aktienbewertungen treffen, kann sich ein Kurs auch schnell mal halbieren.

Berichtssaison hat fast nur "Marge" im Fokus

Die Berichtssaison tritt demgegenüber klar in den Hintergrund. Gute Zahlen werden vom Markt meist vorausgesetzt, im Fokus steht die Gewinnmarge. Denn angesichts der hohen Inflation geht es Anlegern nur noch darum, zu sehen, ob ihr Unternehmen den Kostendruck auch weiterreichen kann. Falls ja, wird auch mal gefeiert und ein Standardwert wie Mercedes-Benz um über 7 Prozent nach oben getrieben.

Auf ganzer Marktbreite wird die Margensteigerung aber immer schwerer: Wie die Analysten der Bank of America feststellen, zeigen die Unternehmensergebnisse in Europa klare Anzeichen von Margendruck. Zwar hätten bisher 71 Prozent der Unternehmen im vierten Quartal die Umsatzerwartungen geschlagen, aber nur 53 Prozent die Gewinnschätzungen. Damit sei der Anteil der positiven Margenüberraschungen auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Wegen der Kombination aus nachlassendem globalem Wachstum und steigendem Margendruck rechnen die Analysten daher mit Druck auf die Gewinnschätzungen für den Stoxx-600-Index.

Sitzungsprotokoll der Fed und US-PPI im Fokus

Aktienanleger sollten daher vielleicht erst einmal in Deckung gehen, bis die weitere Zinsentwicklung in Form gegossen ist. Denn wie sich der Gegenlauf von steigenden Gewinnen, aber fallender Aktienbewertung, per Saldo im Aktienkurs widerspiegelt, ist schwer vorauszusagen.

Einige Konjunkturdaten der kommenden Woche könnten hier vielleicht für mehr Klarheit sorgen. Vor allem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom 26. Januar dürfte zeigen, wie falkenhaft die Stimmung unter den Mitgliedern ist. Dazu gibt es frische Produzentpreise (PPI) aus den USA, die weiter Öl ins Feuer gießen könnten. Und schwache US-Retail-Umsätze könnten enthüllen, wie sehr der US-Konsum bereits unter dem Preisanstieg leidet. In Europa steht die Konjunktur im Fokus mit dem BIP der Eurozone und dem ZEW-Index für Deutschland.

