Das deutsche Zukunftsinstitut sieht Elektromobilität als Megatrend vergangener und künftiger Jahre. Die Angebote ÖKORENTA Infrastruktur 13E und Luana Blockheizkraftwerke Deutschland 8 bieten Anlegern die Chance, von diesem Megatrend zu profitieren.Elektromobilität in DeutschlandEiner der großen Trends an den Börsen in den letzten Jahren war, wenn man sich Aktien wie Tesla, Nio, BYD oder Rivian anschaut, ohne Zweifel die Elektromobilität. Die Zahl der Elektroautos in Deutschland schoss laut Statista zwischen 2011 und 2021 stark in die Höhe: von rund 2.300 auf ca. 365.000. Doch ist hier natürlich noch lange keine Grenze erreicht, zumindest wenn man den ehrgeizigen Plänen der Ampelkoalition sowie den medial dauerhaft ausgetragenen Disputen um beispielsweise ein Verbrennerverbot bis 2030 glauben mag. Ausbaubedürftig und Schlüssel für das weitere Wachsen der Elektroautos ist aber eindeutig die Infrastruktur. Gerade Ladesäulen und vor allem Schnellladesäulen sind außerhalb von Metropolen noch sehr dünn gesät. Im Jahr 2021 gingen - wie es in einer von Statista angefertigten Studie heißt - ca. 6.200 neue Ladesäulen in Deutschland ans Netz. Somit liegt ihre Anzahl in der Bundesrepublik aktuell bei rund 26.000 - zum Vergleich: In Deutschland gibt es rund 14.000 Tankstellen mit durchschnittlich zwölf Zapfsäulen. Das entspricht bei 14.000 mal 12 einer Anzahl von 168.000 Zapfsäulen für fossile Kraftstoffe.

