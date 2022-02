Der dänische Windenergieanlagen-Hersteller Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921) wird die Dividende deutlich auf 0,37 Kronen (ca. 0,05 Euro) kürzen, wie der Konzern am Donnerstag in Aarhus mitteilte. Dies entspricht rund 30 Prozent des Nettogewinns. Im Vorjahr wurde noch eine Dividende in Höhe von 1,69 Kronen an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,67 Euro entspricht dies einer aktuellen ...

